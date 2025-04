Papstgrab ist für die Öffentlichkeit zugänglich

Rom: Seit heute früh können Besucher an das Grab von Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore kommen. Die Kirche in der Nähe des Hauptbahnhofs ist seit heute früh geöffnet. Seit den Morgenstunden stehen hunderte Menschen an, um einen Blick auf das Marmorgrab in einer Seitenkapelle zu werfen. Dort war Franziskus gestern nach einem großen Requiem auf dem Petersplatz und einem Trauerzug durch die Stadt beigesetzt worden. Heute gehen die Trauerfeierlichkeiten weiter. Am Vormittag zelebrierten die Kardinäle eine Messe vor dem Petersdom, am Nachmittag werden sie das Grab des Papstes besuchen. Wann sie zum Konklave zusammenkommen, um einen Nachfolger für Franziskus zu wählen, steht noch nicht fest. Im Gespräch sind der 5. oder 6. Mai als erste nach Kirchenrecht mögliche Termine.

