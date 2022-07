Papst zu sechstägigem Besuch in Kanada eingetroffen

Österreich will einen für Bayern wichtigen Gasspeicher anzapfen

München: Österreichs Regierung will den Erdgasspeicher in Haidach bei Salzburg noch in diesem Jahr an das eigene Netz anschließen. Er versorgt bisher vor allem Bayerns Haushalte und Industrieunternehmen mit Gas. Wie Österreichs Klimaschutz- und Energieministerin Gewessler der "Süddeutschen Zeitung" sagte, ist der Beschluss rechtskräftig. Sie sprach von einem zentralen Sicherheitspuffer für den Winter. Der Gasspeicher Haidach spielt eine Schlüsselrolle bei der Energieversorgung in Deutschland, vor allem mit Blick auf das bayerische Chemiedreieck in Burghausen mit energieintensiven Unternehmen wie Wacker, BASF oder Linde. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger reagierte im BR-Interview gelassen. Man sitze bei der Energieversorgung in Europa ohnehin in einem Boot.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 08:00 Uhr