Papst zeigt sich erstmal wieder öffentlich

Vatikanstadt: Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich offenbar weiter verbessert. Mehr als einen Monat nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus will er morgen zum ersten Mal wieder öffentlich auftreten. Wie der Vatikan mitteilt, zeigt sich der 88-Jährige dann an einem Fenster des Gemelli-Krankenhauses. Hoffnungen auf ein Grußwort des Papstes an die Gläubigen wurden allerdings wieder gedämpft: Die Botschaft zum Angelus-Gebet werde - wie schon in den Wochen zuvor - bloß schriftlich verbreitet, so der Vatikan. Dennoch dürften zahlreiche Menschen zur Gemelli-Klinik kommen, um einen Blick auf Franziskus zu erhaschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 18:00 Uhr