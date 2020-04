Papst würdigt Einsatz von Frauen in der Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat häusliche Gewalt gegen Frauen in der Corona-Krise beklagt. Sie seien der Gefahr von Übergriffen ausgesetzt "für ein Zusammenleben, an dem sie ein übergroßes Gewicht tragen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche beim Mittagsgebet zum Ostermontag. Zugleich würdigte er den Einsatz vieler Frauen in der Pandemie, sei es als Ärztinnen und Pflegerinnen, Sicherheits- und Ordnungskräfte, Verkäuferinnen oder in ihren Familien. Das Mittagsgebet wurde aus der päpstlichen Bibliothek übertragen. Anschließend erschien Franziskus am Fenster des Apostolischen Palastes und schlug ein Kreuzzeichen über den leeren Petersplatz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 13:15 Uhr