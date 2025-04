Papst wird an Ostern nicht an allen Zeremonien teilnehmen

Papst Franziskus steht vor ungewöhnlichen Ostern: Zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche 2013 wird der 88-Jährige bei verschiedenen Feiern in Rom und im Vatikan nicht dabei sein. Grund ist seine überstandene Lungenentzündung, deretwegen sich Franziskus noch schonen soll. Bei der Prozession am Kolosseum in Rom lässt sich Franziskus von Kardinal Reina vertreten. Unklar ist derzeit, ob er am Ostersonntag auf dem Balkon des Petersdoms den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" spenden kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2025 15:15 Uhr