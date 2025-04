Papst wird ab heute im Petersdom aufgebahrt

Rom: Ab heute können sich Gläubige persönlich von Papst Franziskus verabschieden. Zwei Tage nach seinem Tod wird der Leichnam des Pontifex am Vormittag in den Petersdom überführt. Die Prozession führt von der Kapelle seiner privaten Residenz Santa Marta über den Petersplatz in den Dom. Dort soll er bis Freitag in einem offenen Sarg aufgebahrt werden. Es wird erwartet, dass Zehntausende dem 88-Jährigen die letzte Ehre erweisen. Danach wird der Sarg verschlossen. Am Samstag wird Franziskus nach einer Trauerfeier auf dem Petersplatz dann in der Basilika Santa Maria Maggiore außerhalb des Vatikans beigesetzt. Dort wird er auf eigenen Wunsch in einem schlichten Grab bestattet. Viele Staats- und Regierungschefs haben angekündigt, zu der Trauerfeier nach Rom zu reisen.

