Papst wirbt zu Pfingsten für Frieden

Bauernverband fordert finanzielle Hilfen für Stallumbauten

Berlin: In der Diskussion über den geplanten Umbau der Tierhaltung in Deutschland pocht der Bauernverband auf schnelle finanzielle Hilfe. Wenn man es erst meine mit der Weiterentwicklung einer tierwohlgerechteren Haltung, brauche es eine gesicherte Finanzierung für die Landwirte, sagte Bauernpräsident Rukwied. Nach seinen Vorstellungen gehören dazu zum einen staatliche Investitionsförderungen, zum anderen ein Preisaufschlag auf Fleisch an der Ladentheke. Die im Bundeshaushalt vorgesehene 1 Milliarde Euro sei ein Einstieg, reiche aber nicht aus, so Rukwied. Er rechnet mit Kosten von vier Milliarden Euro pro Jahr. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will am Dienstag sein Konzept für eine verpflichtende staatliche Tierwohlkennzeichnung für Fleischprodukte präsentieren. Bei der Finanzierung lägen die Vorschläge auf dem Tisch, sagte der Grünenpolitiker.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2022 09:30 Uhr