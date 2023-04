Papst will in Ungarn Geflüchtete treffen

Meldungsarchiv - 29.04.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Budapest: Papst Franziskus wird bei seinem Besuch in Ungarn heute Flüchtlinge aus der Ukraine treffen. Am Vormittag will er in der Elisabethkirche der ungarischen Hauptstadt außerdem mit armen Menschen sprechen. Auf der Flucht vor russischen Angriffen sind zahlreiche Ukrainer nach Ungarn gekommen. Für sie ist das Land allerdings meist nur eine Zwischenstation. Ebenfalls für heute stehen Besuche des Pontifex in einer Einrichtung für Kinder mit Sehbehinderung und bei der griechisch-katholischen Gemeinschaft Ungarns auf dem Programm. Morgen Abend endet die Ungarnreise des Papstes mit einer Freiluftmesse.

