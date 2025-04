Papst will Berichten zufolge Häftlinge besuchen

Papst will am heutigen Gründonnerstag womöglich Häftlinge besuchen: Italienischen Medienberichten zufolge ist geplant, dass Franziskus in einem Gefängnis an das letzte Abendmahl Jesu Christi vor dessen Kreuzigung erinnert - wie auch in den vergangenen Jahren. Der Vatikan wollte die Angaben weder dementieren noch bestätigen.

