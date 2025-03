Papst will am morgigen Sonntag erstmals wieder öffentlich auftreten

Vatikanstadt: Mehr als einen Monat nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus will Papst Franziskus am morgigen Sonntag erstmals wieder öffentlich auftreten. Wie der Vatikan mitteilte, beabsichtigt der 88-Jährige sich am Fenster der Klinik für "einen Gruß und einen Segen" zu zeigen. Franziskus wird seit Mitte Februar wegen einer Bronchitis behandelt, aus der sich eine beidseitige Lungenentzündung entwickelte. Aus Sicht des einflussreichen Kardinals Victor Fernandez beginnt nach einer möglichen Entlassung des Papstes aus dem Krankenhaus eine neue Phase seines Pontifikats. Über den derzeitigen Zustand des katholischen Kirchenoberhauptes sagte Fernandez, Franziskus gehe es gut, aber er werde nach der langen Beatmung das Sprechen neu lernen müssen.

