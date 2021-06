Papst weist Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx zurück

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat Kardinal Marx' Rücktrittsangebot abgewiesen. In einem Brief an den Erzbischof von München und Freising forderte der Papst Marx auf, weiter im Amt zu bleiben. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: "Mach weiter, so wie Du es vorschlägst - aber als Erzbischof von München und Freising." Am vergangenen Freitag hatte Marx bekanntgegeben, er habe am 21. Mai dem Papst seinen Rücktritt angeboten. In seinem Brief an den Papst hatte der Erzbischof seinen Schritt damit begründet, dass er Mitverantwortung tragen wolle für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 16:00 Uhr