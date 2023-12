Papst warnt vor technologischer Diktatur durch KI

Rom: Papst Franziskus warnt vor den Gefahren durch Künstliche Intelligenz. Franziskus sieht grundlegende Menschenrechte bedroht. Ernste Bedenken hat er dagegen, Künstliche Intelligenz in Waffensystemen einzusetzen. Aber auch in Alltagsbereichen äußert der Papst Zweifel: So könne die Eignung eines Menschen für bestimmte Arbeiten, die Gewährung einer Hypothek oder auch das Recht auf Asyl von Systemen künstlicher Intelligenz beurteilt werden. Nach seiner Ansicht besteht die Gefahr, dass die Menschheit in eine technologische Diktatur gerät. Deshalb brauche es einen internationalen verbindlichen Vertrag über den Einsatz künstlicher Intelligenz. Die Gedanken des Papstes sind in seinem Schreiben zum Weltfriedenstag am 1. Januar festgehalten. Der Vatikan hat es schon heute veröffentlicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 14:00 Uhr