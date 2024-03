Papst verzichtet überraschend erneut auf Teilnahme an Kreuzweg

Rom: Papst Franziskus hat kurzfristig und überraschend auf die Teilnahme am traditionellen Kreuzweg am Kolosseum verzichtet. Wie der Heilige Stuhl mitteilte, soll die Gesundheit des katholischen Kirchenoberhauptes mit Blick auf den Gottesdienst in der Osternacht sowie am Ostersonntag geschont werden. Der Papst werde die "Via Crucis" am Kolosseum von seinem Wohnsitz im Vatikan aus verfolgen. Die Prozession, die über 14 Stationen geht, stellt den Leidensweg Jesu Christi nach. Die Veranstaltung wird vor Ort von Zehntausenden Pilgern verfolgt. Noch am Mittag hatte der Vatikan mitgeteilt, dass der Papst für den Kreuzweg zum ersten Mal selbst die Texte getextet habe. Am Nachmittag dann sprach der 87-Jährige aber mit brüchiger Stimme die lange Liturgie zum Karfreitag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2024 22:00 Uhr