Papst verurteilt Rassismus und Gewalt in den USA

Nachrichtenarchiv - 03.06.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat den USA wegen der Unruhen nach dem Tod des Schwarzen George Floyd durch die Polizei ins Gewissen geredet. In seiner wöchentlichen Audienz sagte das Oberhaupt der Katholischen Kirche, man könne Rassismus und Ausgrenzung nicht hinnehmen und dann behaupten, die Heiligkeit jedes Menschenlebens zu verteidigen. Geichzeitig verfolge er mit großer Sorge die verstörenden sozialen Unruhen in den USA, sagte der Pontifex. Durch Gewalt werde nichts gewonnen, aber viel verloren. Floyd war Anfang vergangener Woche gestorben, nachdem ihm ein Polizist bei seiner Festnahme minutenlang mit dem Knie gegen den Hals gedrückt hatte, obwohl Floyd bereits am Boden lag und klagte, dass er keine Luft mehr bekomme. Dies führt immer wieder zu Protesten überall in den USA.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.06.2020 13:45 Uhr