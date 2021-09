Papst verordnet Kardinal Woelki Bedenkzeit

Nachrichtenarchiv - 24.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Papst Franziskus belässt den Kölner Kardinal Woelki im Amt. Woelki wird allerdings die kommenden Monate bis zum Beginn der Fastenzeit eine Auszeit nehmen, wie die vatikanische Botschaft von der Bischofskonferenz verbreiten ließ. Der Papst wirft Woelki demnach große Fehler bei der Kommunikation vor. Dessen Herangehensweise habe wesenlich dazu beigetragen, dass es im Erzbistum zu einer Vertrauenskrise gekommen sei, die viele Gläubige verstört habe, heißt es in einer Erklärung des Papstes. Woelki steht wegen der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der Kritik. Er hatte ein Gutachten zum Missbrauchsskandal zurückgehalten und dann ein neues Gutachten in Auftrag gegeben. In diesem wurde er zwar juristisch entlastet, das Vertrauen in Woelki blieb aber erschüttert. Als Folge der Krise rund um Woelki gab es eine Austrittswelle im größten deutschen Bistum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2021 13:00 Uhr