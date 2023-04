Papst verkündet seine Osterbotschaft in Rom

Meldungsarchiv - 09.04.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Als Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten im Vatikan hat Papst Franziskus auf dem Petersplatz mit Zehntausenden Gläubigen die Messe gefeiert. Zum Abschluss sprach er den traditionellen Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. In seiner Osterbotschaft bat das Oberhaupt der katholischen Kirche Jesus Christus um Hilfe, um Konflikte und Spaltungen zu überwinden und Wege des Friedens und der Geschwisterlichkeit beschreiten zu können. Wörtlich sagte Franziskus: "Hilf dem geliebten ukrainischen Volk auf dem Weg zum Frieden und ergieße Dein österliches Licht über das russische Volk." Papst Franziskus erinnerte an alle Menschen, die unter Kriegen und Konflikten leiden. Er erwähnte die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei. Und er betete für alle Menschen, die unter Hunger und Armut und jeder Form von Sklaverei leiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2023 15:00 Uhr