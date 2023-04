Papst verkündet seine Osterbotschaft in Rom

Kurzmeldung ein/ausklappen Tariftreuegesetz für Aufträge des Bundes geplant

Berlin: Im Sommer will die Bundesregierung einen Entwurf für ein Tariftreuegesetz vorlegen. Bundesarbeitsminister Heil sagte in einem Interview, sobald dies in Krfat trete, dürfe der Bund Aufträge nur an Firmen vergeben, die den Tarifvertrag einhalten. Dies betreffe Lohnhöhe, Zulagen sowie Urlaub und Weihnachtsgeld. Entsprechende Pläne hatten SPD, Grüne und FDP schon im Koalitionsvertrag vereinbart. Der Arbeitsminister will auch Schutzmaßnahmen bei der Novelle des Postgesetzes durchsetzen, an der das Bundeswirtschaftsministerium derzeit arbeitet. Dabei geht es um bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten, die künftig keine Pakete mit über 20 Kilo mehr schleppen sollen. Dafür müsste dann eine Spedition beauftragt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2023 13:00 Uhr