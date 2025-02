Papst verbringt ruhige Nacht im Krankenhaus

Rom: Der an einer Bronchitis erkrankte Papst hat eine erste Nacht ohne Komplikationen in der Klinik verbracht. Nach Angaben seines Sprechers war es eine ruhige Nacht, heute hat Franziskus gefrühstückt. Offen ist, wie lange er noch in der Klinik bleiben muss. Der 88-Jährige wird seit gestern in dem Krankenhaus behandelt - mit einer hartnäckigen Infektion der Atemwege, aber den Angaben zufolge inzwischen ohne Fieber.

