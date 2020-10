Papst und Prominente rufen zu mehr Klimaschutz auf

Nachrichtenarchiv - 11.10.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Zahlreiche Politiker, Wissenschaftler, Prominente und Würdenträger haben zu einem stärkeren Engagemant für den Klimaschutz aufgerufen. Über 50 Redner und Rednerinnen nahmen an der Online-Veranstaltung zur weltweiten Kampagne "Countdown" teil. Unter ihnen war auch Papst Franziskus. Er machte sich für ein gänzliches Umdenken stark. Die Versorgung mit sauberem Wasser und genügend Nahrungsmitteln sei ein Menschenrecht. Ein weiterer Redner war der britische Thronfolger Prinz William, der vor einem nicht umkehrbaren Schaden warnte, wenn nicht in diesem Jahrzehnt gehandelt werde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 04:00 Uhr