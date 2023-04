Papst spricht vor Gläubigen das Mariengebet

Meldungsarchiv - 10.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Im Vatikan gehen die Osterfeierlichkeiten dem Ende zu. In Rom hat Papst Franziskus am Mittag das Mariegebiet gesprochen. Auf dem Petersplatz haben sich dazu zehntausende Menschen versammelt. Gestern hatte der Papst - trotz der Befürchtungen wegen seiner Krankheit - planmäßig den tradtionellen Ostersegen "Urbi et Orbi" erteilt. Die diesjährigen Osterbotschaften der katholischen und der evangelischen Kirche standen stark unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges. Vertreter beider Kirchen stellten die Forderung nach Frieden und Versöhnung in den Mittelpunkt ihrer Predigten. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, rief dazu auf, sich von den vielen Krisen in der Welt nicht lähmen zu lassen. Der Münchner Kardinal Marx nannte Ostern eine Ressource der Hoffnung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2023 12:00 Uhr