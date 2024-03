Papst spricht den Segen "Urbi et Orbi"

Rom: Papst Franziskus hat bei der Ostermesse auf dem Petersplatz zu einem Ende der Kriege in der Welt aufgerufen. Er erinnerte an die Gewalt in der Ukraine, dem Nahen Osten und in Syrien. Für den Gazastreifen forderte er humanitäre Hilfe. Zudem verlangte er die Freilassung aller Geiseln. Krieg nannte er eine Absurdität. Er sei immer eine Niederlage. Franziskus rief aber auch dazu auf, die Armen in der Welt nicht zu vergessen. Ihr Leid sprach er ebenso an wie das Leid der Migranten. Zum Schluss sprach der Papst den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt Rom und dem Erdkreis. Damit verbunden ist der Erlass der Sünden. Auf den Petersplatz waren etwa 30.000 Menschen, um mit dem Papst die Ostermesse zu feiern. Sie jubelten ihm zu, als er im Papamobil um den Platz fuhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 13:00 Uhr