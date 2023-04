Papst spendet Segen "Urbi et Orbi"

Meldungsarchiv - 09.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Vor Zehntausenden Gläubigen hat Papst Franziskus auf dem Petersplatz die Ostermesse gefeiert. In diesen Minuten spendet das katholische Kirchenoberhaupt den traditionellen Segen "Urbi et Orbi", der Stadt und dem Erdkreis. In Deutschland haben zahlreiche Geistliche in ihren Osterpredigten zu Frieden und neuer Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufgerufen. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sprach im Zusammenhang mit dem Osterfest von einer hochaktuellen Zeitansage. Die Auferstehung Jesu setze der Eskalation der Krisen und der Gewalt die Eskalation des Lebens und der Liebe entgegen. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus rief zu Gottvertrauen auf. Kein Augenblick sei ohne die Möglichkeit, dass es durch Gottes Kraft anders werde und neu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2023 12:00 Uhr