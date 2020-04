Papst spendet Segen "urbi et orbi"

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Past Franziskus hat die Ostermesse gefeiert und den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" gespendet. Dazwischen würdigte er die Rolle von Ärzten und Pflegekräften in Zeiten des Corona-Virus. Wer die Leiden durch die Pandemie lindere, lege oft bis zur Erschöpfung ein Zeugnis der Nächstenliebe ab oder opfere gar die eigene Gesundheit. Der Papst erneuerte seinen Appell für einen weltweiten Waffenstillstand in dieser Krisenzeit. Besonders nannte er die Kriege in Syrien und im Jemen sowie die Spannungen im Irak und im Libanon. Auch erlaube es die Weltlage nicht, jetzt noch Waffen herzustellen und damit zu handeln. Die dafür aufgewandten Mittel und Energien müssten eingesetzt werden, um Menschen zu heilen und Leben zu retten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 13:00 Uhr