Papst spendet Menschen Hoffnung in der Corona-Krise

12.04.2020 08:00 Uhr

Rom: Papst Franziskus hat an die Ängste durch die Corona-Pandemie erinnert und den Menschen Hoffnung gespendet. Dunkelheit und Tod hätten nicht das letzte Wort, sagte er gestern Abend bei einem Gottesdienst im menschenleeren Petersdom. Die Sorge um das eigene Leben und die Zukunft machten diesen Tag zur dunkelsten Stunde, so Franziskus. Zugleich säten viele Menschen aber mit kleinen Gesten "Keime der Hoffnung". In seiner Rede sprach sich der Papst zudem erneut gegen Abtreibung aus und forderte auf, sich weltweit gegen Kriege, Rüstung und Waffenhandel einzusetzen. Wegen des Coronavirus wurde die Messe über TV-Sender und einen Livestream im Internet ausgestrahlt. Um 11 Uhr feiert der Papst die Ostermesse ohne Publikum im Petersdom. Um 12 Uhr spendet Franziskus dann den Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 08:00 Uhr