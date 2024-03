Papst sagt kurzfristig Teilnahme an Kreuzweg-Prozession ab

Rom: Die traditionelle Karfreitagsprozession am Kolosseum hat ohne den Papst stattgefunden. Franziskus sagte am Abend kurzfristig und überraschend seine Teilnahme ab. Als Grund nannte der Vatikan den Gesundheitszustand des katholischen Oberhauptes. Man wolle ihn mit Blick auf den Gottesdienst der Osternacht und auf die Messe am Ostersonntag schonen. Der 87-Jährige werde den Kreuzweg von seinem Wohnsitz im Vatikan aus verfolgen. Der Papst kämpft schon seit einiger Zeit mit Gesundheitsproblemen. Bei der Prozession wird mit 14 Stationen an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. In diesem Jahr hatte Franziskus zum ersten Mal die Texte selbst verfasst. Darin ruft er zu Nächstenliebe auf und schlägt einen Bogen von damals ins Heute. Es wird zum Beispiel daran erinnert, dass Schmähungen, wie sie Jesus damals erlitt, heute auch über soziale Netzwerke verbreitet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2024 23:00 Uhr