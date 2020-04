Papst ruft zu Solidarität in Europa auf

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft zu Solidarität in Europa aufgerufen. Angesichts steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie dürfe es weder Gleichgültigkeit noch Egoismus und Spaltung geben, sagte er im Petersdom. Das katholische Kirchenoberhaupt forderte eine Lockerung internationaler Sanktionen und einen Schuldenerlass für arme Länder. Gleichzeitig sprach Franziskus den Gläubigen in der Krise Mut zu. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, verwies auf die Schwerkranken und Sterbenden in den Kliniken. So könnten sich Angehörige oft nicht mehr von ihren Lieben verabschieden. In der Corona-Krise klinge die österliche Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten etwas zaghaft, dafür aber umso trotziger, so der Geistliche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 19:00 Uhr