Papst ruft zu Frieden und Dialog auf

Rom: Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft zu Frieden und Dialog aufgerufen und über die Krisenregionen der Welt gesprochen. Die stets politisch ausgerichtete Ansprache wurde vom päpstlichen Zeremonienmeister Ravelli verlesen. Darin rief Franziskus auf, das Feuer in Gaza einzustellen und die Geiseln freizulassen. Auch für die Kriege und Krisen im Jemen, der Ukraine und dem Sudan brauche es Lösungen. Der merklich geschwächte Franziskus selbst hatte zuvor die vielen tausend Gläubigen auf dem Petersplatz gegrüsst und ihnen ein frohes Osterfest gewünscht. Nach der Verlesung seiner Ansprache spendete der Papst den Ostersegen „Urbi et orbi“. Danach fuhr er rund 20 Minuten lang im offenen Wagen über den Platz und segnete jubelnde Gläubige. Der 88-jährige Franziskus war zuletzt wegen einer schweren Lungenentzündung wochenlang in stationärer Behandlung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 19:00 Uhr