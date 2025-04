Papst ruft zu Frieden in Krisengebieten weltweit auf

Rom: Der angeschlagene Papst Franziskus ist zum Ostersonntag kurz in der Öffentlichkeit aufgetreten. Vom Balkon des Petersdoms wünschte der 88-Jährige frohe Ostern. Anschließend spendete er mit schwacher Stimme den Segen Urbi et Orbi. Seine Rede und die Predigt der Ostermesse vor dem Dom wurden stellvertretend von Erzbischof Ravelli beziehungsweise Kardinal Comastri verlesen. Franziskus rief zu Frieden in Krisengebieten weltweit auf. Er kritisierte unter anderem den Krieg im Gazastreifen und sprach von einem besorgniserregenden Klima des Antisemitismus, das sich auf der ganzen Welt ausbreite. Mit Blick auf Gaza appellierte er an die Kriegsparteien, das Feuer einzustellen und den Menschen zu helfen, die hungerten und sich nach einer friedlichen Zukunft sehnten. Der Papst erholt sich derzeit von einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 17:00 Uhr