Papst ruft zu Dialogbereitschaft auf

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache zu einer größeren Dialogbereitschaft aufgerufen. In der Pandemie werde die Fähigkeit zu sozialen Beziehungen auf eine harte Probe gestellt, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Der Papst mahnte, es gebe eine wachsende Tendenz dazu, sich zu verschließen - auch auf internationaler Ebene. Der Dialog führe zu Konfliktlösungen und dauerhaften Vorteilen für alle. Franziskus erinnerte an zahlreiche Konfliktherde weltweit und das Leid vieler Menschen und mahnte zu Solidarität mit den Betroffenen. Anschließend spendete er den traditionellen Segen "Urbi et orbi". Auch die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben in der Corona-Pandemie zu mehr Zusammenhalt aufgerufen - ähnlich äußerte sich Bundespräsident Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 23:00 Uhr