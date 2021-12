Papst ruft Menschen an Heiligabend zu Demut und Bescheidenheit auf

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat die Menschen zu Bescheidenheit aufgerufen. Das Kirchenoberhaupt sagte am Abend in der Christmette im Petersdom, man solle nicht nur nach Erfolg streben, sondern demütig sein. Und wörtlich: "Hören wir auf, zu jammern und lange Gesichter zu machen, und lassen wir ab von der Gier, die uns immer unbefriedigt lässt". An dem Gottesdienst nahmen unter Corona-Bedingungen etwa 1.500 Menschen aus aller Welt teil. Auf dem Petersplatz verfolgten einige hundert Menschen den Gottesdienst auf Großbildschirmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.12.2021 01:00 Uhr