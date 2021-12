Papst ruft in Weihnachtspredigt zu Bescheidenheit auf

Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt, im Norden Schnee, im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, zeitweise Regen, in Teilen Nord- und Ostbayerns Schnee und glatte Straßen. Höchstwerte minus 1 bis plus 9 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Weiterhin vielerorts bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten an den Alpen. Gelegentlich Regen, morgen in Niederbayern Schnee. Höchstwerte morgen minus 1 bis plus 6 Grad, dann 2 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 06:00 Uhr