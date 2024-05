Papst ruft in Pfingstpredigt zum Einsatz für das Gute auf

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat Christen zum Einsatz für das Gute aufgerufen. In seiner Predigt zum Pfingstsonntag, der in der katholischen Kirche als Fest des Heiligen Geists gilt, betonte er, wie wichtig dieser im Kampf gegen das Böse sei. Der Heilige Geist spende Kraft und Mut dafür. Außerdem bat das katholische Kirchenoberhaupt alle Gläubigen, sich für Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit einzusetzen - ohne sich dabei durch Herausforderungen einschüchtern zu lassen. Dies sei der einzige Weg des Lebens. Einen anderen gebe es nicht, so Franziskus.

