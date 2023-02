Nachrichtenarchiv - 01.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kinshasa Papst Franziskus hat im Kongo zum Frieden in dem von Konflikten zermürbten Land aufgerufen. Während eines Gottesdienstes in der Hauptstadt Kinshasa appellierte er an die Christen den - Zitat - "Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und die Ränke des Hasses zu zerschlagen". Die Messe bildete den Auftakt einer sechstägigen Reise des Papstes durch den Kongo und den Südsudan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2023 14:00 Uhr