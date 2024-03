Papst ruft die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland auf

Rom: Papst Franziskus plädiert dafür, dass die Ukraine in Friedensverhandlungen mit Russland einsteigen soll. Wer die Lage erkenne und bereit sei zu Gesprächen, sei der Stärkere, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Interview mit dem Schweizer Rundfunk. Die Ukraine sollte den Mut haben, die " weiße Fahne" zu hissen, wird Franziskus zitiert. Als Vermittler schlägt der Papst die Türkei vor, die sich bereits als Gastgeber für Friedensverhandlungen angeboten hat. In dem seit mehr als zwei Jahre dauernden Krieg gerät die Ukraine zunehmend in die Defensive. Die ukrainischen Soldaten an der Front beklagen Munitionsmangel - unter anderem weil sich weitere Militärhilfe aus den USA verzögert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2024 08:00 Uhr