Papst ruft die Menschen zum sorgsamen Umgang miteinander auf

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat die Menschen dazu aufgerufen, füreinander zu sorgen. Das sollte man in diesem Jahr, in dem die Welt auf einen Neubeginn und neue Covid-19-Behandlungsmöglichkeiten hoffe, nicht vernachlässigen, so Franziskus in seiner Neujahrs-Predigt. Der Papst feierte die Messe im Petersdom allerdings nicht selbst, da er mit Rückenproblemen kämpft. Kardinalstaatssekretär Parolin hielt den Gottesdienst stellvertretend ab. Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, thematisierte in seiner Predigt die Corona-Krise. Er beschrieb die Gesellschaft als verwundet und ohnmächtig gegenüber dem Virus. Bedford-Strohm sagte, ihm sei in diesem Jahr nicht nach guten Vorsätzen. Es gehe um etwas viel Grundsätzlicheres: endlich mal wieder jemanden umarmen, einen unbeschwerten Ausflug machen, Besuch bekommen dürfen, ohne die Personen zu zählen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 12:00 Uhr