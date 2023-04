Papst ruft bei Mariengebet erneut zum Frieden auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Nach Hauseinsturz in Marseille werden vier Tote geborgen

Marseille: Nach dem Einsturz eines Hauses in der südfranzösischen Großstadt haben Rettungskräfte zwei weitere Todesopfer aus den Trümmern geborgen. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Damit hat sich die Zahl der Toten auf vier erhöht. Zuvor waren schon in der Nacht zwei Menschen tot an der Unglücksstelle gefunden worden. Acht Bewohner des Hauses galten als vermisst. Marseilles Bürgermeister Payan hatte am Abend bereits eingeräumt, es gebe nur geringe Chancen, noch Überlebende zu finden. Man werde die Suche aber nicht aufgeben, so lange noch Hoffnung bestehe. Das vierstöckige Haus in der Rue Tivoli im fünften Arrondissement von Marseille war in der Nacht zum Sonntag eingestürzt und hatte auch Teile der benachbarten Häuser mit sich gerissen. Als Ursache vermuten Ermittler eine Explosion.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2023 13:00 Uhr