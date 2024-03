Papst ruft bei Feier der Osternacht zu Freude und Hoffnung auf

Rom: Papst Franziskus hat mit etwa 6.000 Gläubigen im Petersdom die Osternacht gefeiert. Der gesundheitlich angeschlagene Pontifex appellierte an die Menschen, Egoismus, Gleichgültigkeit und Hass zu überwinden. Er erinnerte daran, dass Ostern das Fest der Hoffnung sei. Der Papst kam im Rollstuhl zur Messe. Gestern hatte Franziskus kurzfristig seine Teilnahme am Kreuzweg beim Kolosseum in Rom abgesagt. Heute Vormittag wird er laut dem Vatikan aber auf dem Petersplatz die traditionelle Ostermesse feiern und im Anschluss den Segen "Urbi et Orbi" spenden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 00:00 Uhr