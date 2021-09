Papst nimmt Rücktritt des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße nicht an

Rom: Papst Franziskus nimmt den Rücktritt des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße nicht an. Dies hat der Vatikan bekanntgegeben. Damit bleibt Heße, der seit 2015 Erzbischof von Hamburg ist, weiter im Amt. Er war früher Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln. Nachdem im März ein Gutachten zu Missbrauchsfällen in Köln vorgestellt worden war, ließ Heße seine Amtsgeschäfte ruhen und bot dem Papst seinen sofortigen Rücktritt an. Nach eigener Aussage wollte er Schaden vom Amt des Erzbischofs und vom Erzbistum Hamburg abwenden. Zugleich versicherte er, stets nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und sich nie an Vertuschung beteiligt zu haben. Das Gutachten allerdings wirft ihm Pflichtverletzungen vor, weil er Fälle von sexuellem Missbrauch weder der Staatsanwaltschaft noch dem Vatikan gemeldet hatte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.09.2021 12:45 Uhr