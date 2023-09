Papst nennt Zustände auf Lampedusa grausam

Marseille: Papst Franziskus hat sich erschüttert über die Zustände auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa geäußert. Zum Auftakt seiner zweitägigen Frankreichreise sprach er von einem schrecklichen Mangel an Menschlichkeit auf der Insel, wo in den letzten Wochen mehr als 10.000 Menschen aus Afrika angekommen sind. Die Lage sei grausam. Auf dem Hinflug nach Frankreich äußerte sich das Oberhaupt der katholischen Kirche zudem vor Journalisten zur Situation in Libyen, von wo aus tausende Migranten versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Zuerst seien die Geflüchteten in libyschen Lagern gefangen, dann würden sie einfach ins Meer geworfen, sagte Franziskus. In Frankreich nimmt das Oberhaupt der katholischen Kirche an einem Jugendtreffen mit Teilnehmern aus 19 Ländern des Mittelmeerraums teil. Thema des Besuchs soll der Umgang mit Migranten sein.

