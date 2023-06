Papst muss sich Notoperation unterziehen

Meldungsarchiv - 07.06.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Papst Franziskus hat sich am Nachmittag einer Notoperation unterzogen. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wurde er nach dem Eingriff im Bauch auf sein Privatzimmer im Gemelli-Krankenhaus gebracht. Vom Heiligen Stuhl gab es zunächst keine Information, wonach die Operation zu Ende und der Pontifex aus der Vollnarkose erwacht ist. Wie der Vatikan vor dem Eingriff mitgeteilt hatte, bestand die Gefahr eines Darmverschlusses. Der 86-Jährige wird den Angaben zufolge auf jeden Fall mehrere Tage in der Klinik verbringen. Ärztevertreter sprachen angesichts des Alters von Franziskus von einem anspruchsvollen Eingriff, der aber nicht lebensbedrohlich sei. In der Gemelli-Klinik im Nordwesten Roms war Franziskus schon im Sommer 2021 operiert worden, auch damals wegen eines Darm-Leidens.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2023 18:45 Uhr