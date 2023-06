Papst muss sich Notoperation unterziehen

Meldungsarchiv - 07.06.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Papst Franziskus hat sich am Nachmittag einer Notoperation unterziehen müssen. Ob sie noch andauert, ist unklar. Wie der Vatikan mitteilte, bestand die Gefahr eines Darmverschlusses. Der Eingriff werde unter Vollnarkose vorgenommen, hieß es. Erst nach der Operation soll es weitere Mitteilungen über den Zustand des Papstes geben. Der 86-Jährige wird den Angaben zufolge aber auf jeden Fall mehrere Tage in der Klinik verbringen. Ärztevertreter sprachen angesichts des Alters von Franziskus von einem anspruchsvollen Eingriff, der aber nicht lebensbedrohlich sei. Die Operation fand in der Gemelli-Klinik im Nordwesten Roms statt. Dort wurde Franziskus schon im Sommer 2021 operiert, auch damals wegen eines Darm-Leidens.

