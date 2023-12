Papst mahnt in Christmette zu Frieden

Rom: Papst Franziskus hat die Christmette im Petersdom als Mahnung für den Frieden genutzt. Bei dem Gottesdienst im Vatikan erinnerte das Oberhaupt der Katholiken an die Weihnachtsbotschaft "Friede auf Erden den Menschen". Mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten fügte Franziskus wörtlich hinzu: "Unser Herz ist heute Abend in Bethlehem, wo der Friedensfürst noch immer von der zum Scheitern verurteilten Logik des Krieges zurückgewiesen wird, vom Lärm der Waffen." An dem Gottesdienst nahmen nach Angaben des Vatikans etwa 7.000 Menschen teil. Außerdem wurde das Geschehen auf dem Petersplatz vor der Kirche von Tausenden auf großen Bildschirmen verfolgt. Morgen spricht Papst Franziskus dann vom Balkon des Petersdoms aus den Segen urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis.

