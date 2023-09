Papst macht sich mit dramatischen Worten für Flüchtlinge stark

Marseille: Papst Franziskus hat mit dramatischen Worten für eine bessere Aufnahme von Flüchtlingen in Europa geworben. Bei einem Treffen von Bischöfen und jungen Menschen aus den Mittelmeer-Anrainerstaaten sagte er, diejenigen, die ihr Leben auf dem Meer riskieren, seien keine Invasoren. Migration sei ein Prozess, der mit kluger Weitsicht gestaltet werden müsse. An den Ufern des Meeres gebe es auf der einen Seite Überfluss und Verschwendung, auf der anderen Seite Armut. Der "Schmerzensschrei" der Migranten, die auf ihrer Flucht ertrinken, mache das Mittelmeer, die Wiege der Zivilisation, zum "Grab der Menschenwürde". Ziel einer europäischen Asylpolitik müsse eine ausgewogene Aufnahme von Flüchtlingen in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern sein. Am Nachmittag will der Papst auch an der Abschlussmesse im Vélodrome von Marseille teilnehmen, zu der knapp 60.000 Menschen erwartet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 13:15 Uhr