Papst lobt Rolle der Mongolei in der Friedenspolitik

Ulan Bator: Papst Franziskus hat sich bei seinem Besuch in der Mongolei anerkennend über die Bemühungen des Landes im Bereich der Friedenspolitik geäußert. In seiner Rede vor Vertretern der Regierung und der Zivilgesellschaft sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche, das Land sei bestrebt eine wichtige Rolle für den Weltfrieden zu spielen. Mit Blick auf die benachbarten Atommächte Russland und China lobte der Papst die Entschlossenheit der Mongolei, die Verbreitung von Atomwaffen aufzuhalten und sich als Land ohne Atomwaffen zu präsentieren. Die Mongolei könne der Welt in vielerlei Hinsicht ein Beispiel sein. Zugleich warnte Franziskus die Regierung vor Korruption und Umweltzerstörung. Der Pontifex ist noch bis Montag in der Mongolei. Es ist der erste Besuch eines Papstes in dem mehrheitlich buddhistischen Land.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 07:45 Uhr