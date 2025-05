Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt

Rom: Mit einer rund zweistündigen Messe wird Papst Leo XIV. heute feierlich in sein Amt eingeführt. Dabei wird das neue Oberhaupt der katholischen Kirche auch die Insignien der päpstlichen Macht erhalten: Den Fischerring, auf dem der Name des Papstes sowie ein Bild des Apostel Petrus, dem sogenannten "Menschenfischer", eingraviert sind. Zudem bekommt der neue Pontifex das Pallium, ein stola-artiges weißes Band mit sechs aufgestickten schwarzen Kreuzen. Es symbolisiert das Joch, das der Papst als guter Hirte für die Gläubigen zu tragen hat. Zur Amtseinführung werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem auch Bundeskanzler Merz. Insgesamt rechnet der Vatikan damit, dass etwa 250.000 Menschen an dem Gottesdienst auf dem Petersplatz teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 07:00 Uhr