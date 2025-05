Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt

Rom: Papst Leo der Vierzehnte wird heute offiziell in sein Amt eingeführt. Die feierliche Messe auf dem Petersplatz in Rom beginnt um 10 Uhr. Dabei erhält das neue Oberhaupt der katholischen Kirche die päpstlichen Insignien, darunter den Fischerring und das Pallium - eine weiße, mit roten Kreuzen bestickte Wollstola. Zu der Messe werden hunderte Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet, unter ihnen Bundeskanzler Merz und der US-Vizepräsident Vance. Auch Vertreter der Königshäuser werden dort sein, wie etwa der britische Prinz Edward und Königin Maxima der Niederlande. Der Vatikan rechnet mit rund 250-tausend Menschen, die an dem Festgottesdienst teilnehmen, der von Medien weltweit übertragen wird. - Der US-Amerikaner Robert Francis Prevost war am 8. Mai zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 06:00 Uhr