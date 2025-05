Papst Leo XIV. wird als Bischof von Rom eingeführt

Vatikanstadt: Papst Leo IVX trifft um 16 Uhr den römischen Bürgermeister Roberto Gualtieri und besucht die Papst-Basilika San Giovanni in Laterano, eine der wichtigsten Kirchen in Rom. Damit wird das neue Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken auch formell Bischof von Rom. Zuvor hatte der Pontifex erstmals vom Fenster der Papstwohnung im Apostolischen Palast das öffentliche Mittagsgebet geleitet. Wann er in die Räume hoch über dem Petersplatz umzieht, ist jedoch weiterhin offen. Dem Vernehmen nach laufen dort jetzt Renovierungsarbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 16:00 Uhr