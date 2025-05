Papst Leo XIV. trifft Botschafter

Vatikanstadt: Acht Tage nach seiner Wahl trifft Papst Leo XIV. heute erstmals die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Botschafter. Die Audienz am Vormittag dient der Positionsbestimmung in der Außenpolitik. Mit Spannung wird beobachtet, ob der Pontifex die Haltung des Vatikans im Ukraine-Krieg und im Nahostkonflikt neu positionieren wird. Unter seinem Vorgänger Franziskus hatte es bei päpstlichen Stellungnahmen zu beiden Konflikten immer wieder diplomatische Irritationen gegeben. Leo dere Vierzehnte hat seit seiner Wahl am 8. Mai Telefonate mit mehreren Staatspräsidenten geführt, das längste davon mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2025 08:00 Uhr