Papst Leo XIV. ruft zu Überwindung von Streit in der Kirche auf

Vatikanstadt: Leo XIV. hat sein erstes Pfingstfest als Papst gemeinsam mit rund 70 000 Anhängern geistlicher Bewegungen der Kirche gefeiert. In seiner Pfingstpredigt auf dem Petersplatz erinnerte er sie an den Kern des kirchlichen Auftrags und rief zur Überwindung von Streit innerhalb der Kirche auf. Wörtlich sagte er: "Der Heilige Geist öffnet uns für die Freude der Geschwisterlichkeit." Die katholische Kirche sei nur dann wirklich die Kirche des Auferstandenen und Jünger von Pfingsten, wenn es in ihr keine Grenzen und Spaltungen gebe. Vor dem feierlichen Pfingstgottesdienst hatte der Papst im offenen Papamobil ein Bad in der Menge genommen.

