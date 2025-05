Papst Leo XIV. ist in sein Amt eingeführt worden

Vatikanstadt: Auf dem Petersplatz wird seit 10 Uhr der Gottesdienst zur Amtseinführung des neuen Papstes gefeiert. Zum Auftakt war Leo XIV. mit dem Papamobil in Rom durch die jubelnde Menge in Richtung Petersdom gefahren. Dort betete er anschließend am Grab des Heiligen Petrus, bevor er ins Freie vor die Teilnehmer des Gottesdienstes trat. Im Verlauf der feierlichen Messe hat er die Insignien der päpstlichen Macht, den Fischerring und das Pallium, eine Art Schal, erhalten. Damit beginnt offiziell sein Pontifikat als 267. Papst der katholischen Kirche. Viele ausländische Delegation sind zu der Zeremonie nach Rom gekommen. Deutschland wird unter anderem von Kanzler Merz vertreten, die USA von Vizepräsident Vance. Auch zahlreiche Mitglieder des europäischen Hochadels verfolgen die Einführung auf dem Petersplatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 11:00 Uhr